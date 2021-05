L'INDIEmoniato: Marco Mottura è in onda ogni settimana con i migliori giochi indipendenti

Lo sapete che il nostro Marco Mottura è il conduttore di un nuovo format del canale Twitch di Everyeye chiamato L'INDIEmoniato? Se ci tenete compagnia abitualmente allora ne siete già a conoscenza, in caso contrario... ora sapete cosa guardare!

Ogni settimana il nostro Marco Mottura vi aspetta sul canale Twitch di Everyeye per giocare in diretta ad un gioco sviluppato da uno studio di sviluppo indipendente meritevole d'attenzione, approfondendo quindi le sue meccaniche e mettendo in evidenza i suoi punti di forza. Il format va in onda già dal mese scorso, e nei precedenti appuntamenti si è concentrato su titoli del calibro di Curse of the Dead Gods, Flithook, Enter the Gungeon e Into the Breach. Se vi siete persi le puntate già trasmesse, non temete, potete tranquillamente recuperarle grazie alle repliche allegate a questa notizia. L'ultima, quella dedicata a Into the Breach, è andata in onda proprio oggi, dunque è fresca fresca!

Quale sarà il gioco indipendente protagonista del prossimo appuntamento de L'INDIEmoniato? Continuate a seguirci per scoprirlo! Nei prossimi giorni condivideremo su queste pagine tutti i dettagli, inclusi ovviamente l'orario e la data della messa in onda. Nel frattempo, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye e attivate la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi!