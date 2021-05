L'INDIEmoniato: Marco Mottura torna oggi su Twitch alle 17:00 con Ruiner

Nuovo episodio per la rubrica L'INDIEmoniato sul canale Twitch di Everyeye.it, con protagonista Marco Mottura. Nel pomeriggio di oggi a partire dalle 17:00 Marco sarà in diretta con Ruiner, brutale action shooter ad ambientazione Cyberpunk.

In queste prime settimane di programmazione L'INDIEmoniato ha visto Marco alle prese con giochi come Curse of the Gods, FlintHood, Enter the Gungeon e Into the Breach, solamente per citare alcuni dei titoli con i quali il buon Mottura si è confrontato.

Uno spazio dedicato agli appassionati di produzioni indipendenti cattive e brutali, come nel caso dei giochi che vi abbiamo citato poco sopra. Ruiner è solo l'ultimo dei protagonisti de L'INDIEmoniato, continuate a seguirci per scoprire tutti i prossimi appuntamenti con la trasmissione.

