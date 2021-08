L'INDIEmoniato oggi live su Twitch: dalle 14:00, Mottura alle prese con Death Trash

A giugno, il nostro Marco Mottura vi aveva raccontato tutti i dettagli sul titolo in un ricco provato di Death Trash: ora, è pronto a mostrarvi in azione questo inquietante universo videoludico.

La giornata odierna, lunedì 9 agosto, vedrà infatti il Canale Twitch di Everyeye ospitare un nuovo appuntamento con L'INDIEmoniato, il nostro format tradizionalmente dedicato alle più promettenti produzioni indipendenti. Per l'occasione, Marco Mottura accompagnerà la community alla scoperta di Death Trash, Action RPG dalla visuale isometrica caratterizzato da atmosfere cupe, creature demoniache e orrore cosmico. Con un'impostazione che mira a fondere i classici RPG del passato con i gameplay delle produzioni più moderne, il titolo non esita nel fondere paradigmi cyberpunk, post-apocalittici e horror.Realizzato da un unico autore, l'Indie sarà ospite delle frequenze di Everyeye nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 14:00.

L'appuntamento con l'inquietudine di Death Trash è dunque fissato la giornata di oggi, sul Canale Twitch di Everyeye. Come di consueto, vi ricordiamo che per iscriversi al canale, e poter così interagire in diretta con la Redazione, è sufficiente cliccare sull'apposita icona a forma di cuore. Per coloro che desiderano supportare la nostra programmazione live, ricordiamo inoltre che è possibile abbonarsi gratis al Canale Twitch di Everyeye con Amazon Prime.