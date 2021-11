L'INDIEmoniato alle prese con Ring of Pain: carte, mostri e insidie in replica su Twitch

Nel corso dell'ultima puntata dell'INDIEmoniato, il buon Marco Mottura se l'è vista con le "mostruose carte" di Ring of Pain, il roguelike crawler in salsa ruolistica e dark fantasy sviluppato da Simon Boxer e Twice Different.

Disponibile nella lista dei titoli Xbox Game Pass gratis di inizio ottobre, Ring of Pain coniuga l'esperienza offerta dai giochi di carte collezionabili ai titoli roguelike più spietati per calare gli appassionati in una dimensione piena di missioni da completare.

La sopravvivenza del proprio alter-ego alle terribili sfide proposte da Ring of Pain passa per la scelta accurata degli equipaggiamenti e dell'attrezzatura, come pure nella scelta delle carte del deck e delle amicizie da rinsaldare con gli strani PNG che popolano questo universo dark.

In calce alla notizia trovate la replica della puntata dell'INDIEmoniato su Ring of Pain, visionabile dagli utenti iscritti al nostro portale Twitch. Qualora non l'aveste ancora fatto, vi invitiamo perciò ad abbonarvi al canale Twitch di Everyeye per scambiare quattro chiacchiere con gli spettatori in chat, interagire con la redazione e accedere alla sezione aggiornata delle repliche delle nostre trasmissioni passate, con una lista riorganizzata degli streaming.

L'iscrizione al nostro canale, lo ricordiamo, consente l'accesso anche ai portali Telegram e Discord di Everyeye; se desiderate essere sempre aggiornati sulla nostra programmazione, potete inoltre attivare la campanella delle notifiche per ricevere i reminder sugli appuntamenti più importanti con le nostre trasmissioni su Twitch.