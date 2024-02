Indika: demo disponibile su Steam per l'avventura narrativa con protagonista una suora

In occasione del nuovo Steam Next Fest che si svolge dal 5 al 12 febbraio 2024, Odd Meter e 11 bit studios mettono a disposizione una versione dimostrativa del loro Indika, particolare avventura a tinte oscure e dalla forte componente narrativa.

Per l'occasione gli autori hanno diffuso anche un nuovo trailer di Indika volto ad introdurci non solo alla demo ma anche ai contenuti del gioco, con un focus sulle sue intriganti atmosfere e le sue meccaniche in terza persona incentrate su esplorazione, rompicapi ambientali e pure qualche fasi in puro stile Platform. Ma un elemento peculiare di Indika è il suo impianto narrativo, fulcro principale dell'opera, che vede la suora protagonista dell'avventura accompagnata nel suo cammino da un alleato inaspettato: il diavolo stesso. La storia si svolge inoltre in una Russia alternativa alla fine del XIX secolo, che vede le visioni religiosi scontrarsi con la dura realtà.

Lo Steam Next Fest è dunque l'occasione per provare la particolare avventura sviluppata da 11 bit studios, la cui uscita della versione completa è attualmente prevista per il primo trimestre 2024 su PC e console in un periodo non meglio specificato. Pronti ad immergervi nelle sue atmosfere oscure e scoprire cosa ha da offrire Indika?