Indika: l'inquietante avventura horror con le suore ha una data d'uscita

Dopo la pubblicazione della demo di Indika su Steam, il publisher 11 bit studios e lo sviluppatore Odd Meter hanno confermato ufficialmente quando l'avventura narrativa a tinte horror sarà disponibile nella sua versione completa. E non ci sarà da aspettare troppo a lungo.

Indika sarà infatti disponibile a partire dall'8 maggio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC via Steam, Epic Games Store e GOG. Per l'occasione 11 bit studios ha anche diffuso un nuovo trailer del gioco, permettendo così agli utenti interessati di scoprire qualche dettaglio in più sulle atmosfere e gli scenari che andranno a comporre l'avventura a tinte horror ambientata nella Russia del 1800. Oltre al forte focus sulla narrativa, l'opera sviluppata da Odd Meter offrirà numerosi enigmi ambientali da risolvere per proseguire nel nostro viaggio, nel frattempo che la protagonista resiste alle tentazioni demoniache che la circondano.

In attesa dunque dell'esordio sul mercato potete ulteriormente approfondire le vostre conoscenze sul gioco leggendo il nostro provato di Indika, che ci ha permesso di dare uno sguardo più ravvicinato alla produzione, che ci ha colpito non solo per la sua direzione artistica ma anche per la regie dei filmati e per le sue musiche. Appuntamento al prossimo 8 maggio con la versione completa di Indika.

