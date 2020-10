Indivisible: basta DLC, 505 interrompe il supporto dopo la dissoluzione di Lab Zero

Lo scorso mese Lab Zero Games - studio responsabile di Indivisible e Skullgirls - si è letteralmente disfatto a causa della partenza di numerose figure chiave, che hanno rassegnato le proprie dimissioni rivolgendo al contempo pesanti accuse a Mike Zaimont, Lead Designer che si sarebbe reso protagonista di molestie e comportamenti inappropriati.

A seguito delle dimissioni di massa, i dipendenti rimanenti sono stati licenziati e Lab Zero Games ha sostanzialmente cessato di esistere. La scomparsa dello studio si è ripercossa inevitabilmente su Indivisble, gioco che si trovava ancora nel pieno del supporto post-lancio. Con un comunicato affidato al blog ufficiale, il publisher 505 Games ha chiarito che la produzione dei contenuti aggiuntivi di Indivisible è stata interrotta, e che quelli già programmati non verranno pubblicati: ciò significa che i giocatori non potranno mai acquistare i DLC con i personaggi creati dai Backer e i Guest Characters.

Un ultimo aggiornamento per Switch è stato già presentato a Nintendo per la valutazione: aggiungerà le sfide di Razmi, il New Game + e la modalità Couch Co-Op, allineando la versione per la console ibrida a tutte le altre.

"Siamo orgogliosi del gioco che abbiamo creato e siamo felici che abbia ricevuto l'accoglienza positiva che merita. Siamo molto dispiaciuti che il viaggio sia finito in questo modo. Vogliamo ringraziare tutti i giocatori di Indivisible, i vecchi e i nuovi, che hanno supportato il gioco. Dal profondo del nostro cuore, vi apprezziamo tutti". Indivisible, ricordiamo, può essere acquistato su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.