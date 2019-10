Indivisible: l'action RPG degli autori di Skullgirls nella nostra Video Recensione in 4K

Grazie all'esperienza maturata con il progetto di Skullgirls e l'ottima accoglienza riservatagli dagli appassionati di action a scorrimento, gli autori degli studi Lab Zero ci propongono Indivisible, la loro nuova fatica in stile anime intrisa di elementi ruolistici per PC e console.

La storia costruita da Lab Zero per erigere l'impalcatura ludica del loro ultimo titolo verte attorno alla figura di Ajna, una ragazza chiamata a compiere un lungo viaggio per evitare che il suo mondo cada definitivamente nelle mani delle forze del male.

Come ci spiega egregiamente Giuseppe Arace nella nostra recensione di Indivisible (e relativa Video Recensione 4K) che precede l'uscita del titolo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, basta davvero poco per innamorarsi di questo progetto che offre un mix di generi e di stili sorprendentemente organico, denso e ricchissimo di suggestioni. Anche il sistema di combattimento di Indivisible concorre a donare unicità e stile al titolo, riuscendo a unire armoniosamente gli elementi narrativi all'ecosistema di gameplay.

Partendo dalla consolidata forma di un adventure bidimensionale con elementi da gioco di ruolo, l'action di Lab Zero abbraccia ben presto i canoni del platforming, per aprirsi poi ad una complessa struttura da metroidvania. Indisivible è insomma un insieme di idee travolgenti, che si legano le une con le altre dando forma ad un'esperienza davvero affascinante.