Indivisible su Nintendo Switch: il gioco debutta sulla console in estate

Sul finire del 2019, Lab Zero, il team di sviluppo già creatore di Skullgirls, ha portato sul mercato un'interessante produzione dalla natura legata sia ai GDR sia al genere metroidvania.

Già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dallo scorso ottobre, il titolo è destinato ad approdare anche sulla console della Casa di Kyoto. Ad ora, la versione Nintendo Switch di Indivisible è priva di una data di lancio specifica, ma nuove informazioni in merito sono state recentemente diffuse dai vertici di Spike Chunsoft.



Questi ultimi hanno infatti riferito che lo sviluppo del gioco è attualmente completo al 70% e che l'action RPG potrà approdare sull'hardware della grande N nel corso dell'estate di quest'anno. L'annuncio riguarda tuttavia, almeno per ora, esclusivamente il mercato videoludico giapponese: restiamo invece in attesa di ulteriori dettagli in merito alla finestra di uscita di Indivisble prevista per i Paesi europei.

Per coloro che desiderano maggiori informazioni sulle caratteristiche dell'action RPG, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è ovviamente disponibile al nostra recensione di Indivisible, a cura di Giuseppe Arace. Un'introduzione alle avventure della protagonista, la giovane e determinata Ajna, è inoltre offerta dalla sequenza iniziale di Indivisible, realizzata in stile anime grazie ad una collaborazione tra Lab Zero, Titmouse e studio Trigger.