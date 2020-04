Indivisible su Nintendo Switch a sopresa: il gioco disponibile da oggi!

Già disponibile su altre piattaforme (PC, PlayStation 4 e Xbox One), Indivisible era destinato ad trovare posto anche su Nintendo Switch in un secondo momento.

Ad oggi, il team di sviluppo di Lab Zero Games non si è espresso in merito con l'annuncio di una precisa data di uscita, limitandosi ad indicare l'arrivo di Indivisible su Nintendo Switch come atteso in estate. Piuttosto a sorpresa, e completamente in sordina, sembra tuttavia che i piani siamo cambiati. Salvo errori legati alla catalogazione del metroidvania su Nintendo eShop, pare infatti che le avventure di Ajna approderanno sulla console nel corso della giornata odierna, martedì 28 aprile!

Nello specifico, l'avventura ruolistica viene indicata come già disponibile nello store digitale Nord Americano, sul quale risulta dunque acquistabile. Per quanto riguarda invece il Nintendo eshop nostrano, segnaliamo che in questo caso Indivisible non è ancora disponibile, ma la data di uscita indicata viene comunque indicata nel 28 aprile 2020. È dunque realistico supporre uno sblocco del gioco nel corso della giornata odierna anche su Nintendo eShop Europeo. Il prezzo di vendita indicato sullo store Nintendo italiano corrisponde a 29,99 euro.



In chiusura, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye trovate una ricca recensione di Indivisible a cura del nostro Giuseppe Arace.