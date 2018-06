Indivisible: nuova Demo Beta per i backer e trailer E3 2018

505 Games e Lab Zero Games hanno annunciato la disponibilità di una nuova beta demo destinata ai backers di Indivisible. I fan che hanno supportato la campagna di crowdfunding di grandissimo successo, che ha superato i $2.200.000 di fondi, potranno godersi meccaniche di gioco migliorate, nuovi nemici e nuove missioni.

La demo include anche tre nuovi personaggi giocabili; l’evocatrice di piante Nuna, il pistolero Latigo e la turbolenta regina dei pirati Baozhai. Questa nuova demo permetterà di combattere contro Pindayar: un nuovo boss ibrido caratterizzato dalla capacità di modificare istantaneamente lo stile di combattimento tra le modalità RPG strategica a quella classica in stile action platform.

La nuova demo di Indivisible è disponibile a tutti i backers come aggiornamento di gioco per le piattaforme PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One, i giocatori potranno accedere ai nuovi contenuti semplicemente lanciando la precedente preview demo (distribuita a novembre 2017). Sviluppato da Lab Zero Games, i creatori del picchiaduro di grande successo Skullgirls, Indivisible è ambientato in un vasto mondo fantasy che trae ispirazione da varie culture e mitologie.

Questo videogioco è un ibrido RPG/platform, ispirato ai grandi classici di questi due generi, che narra la storia di Ajna, una ragazza con un grande cuore ma con un carattere forte e dall’indole ribelle. La sua vita viene sconvolta quando la sua città viene attaccata, risvegliando in lei un potere misterioso, l’abilità di assorbire nella sua essenza determinati individui. Decide così di intraprendere un viaggio per trovare e affrontare il Signore della Guerra che ha distrutto la sua casa, incontrando lungo il percorso vari personaggi di terre lontane che si uniranno a lei, permettendole di scoprire diversi aspetti della sua persona e del mondo in cui vive. Indivisible è attualmente in fase di sviluppo per Nintendo Switch, Steam per Windows, Mac e Linux, PlayStation 4 e Xbox One, e sarà localizzato in Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Giapponese e Russo