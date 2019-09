Indivisible: un nuovo trailer mostra il sistema di combattimento

Gli autori di Lab Zero hanno pubblicato un nuovo trailer di Indivisible, l’action a scorrimento arricchito di elementi RPG, in cui è possibile dare uno sguardo al sistema di combattimento del gioco che vedrà l’eroina Ajna invocare vari alleati durante il viaggio verso la terra di Loka.

Anja avrà la facoltà di evocare in tempo reale le manifestazioni dei suoi alleati durante le sequenze di battaglia, fornendo al personaggio principale la forza di un esercito. Le abilità di ogni personaggio evocato potranno essere utilizzate per produrre devastanti attacchi in combo, con cui abbattere le creature che si frappongono tra la protagonista e la vittoria dello scontro. In Indivisible i giocatori avranno la possibilità di reclutare fino a venti membri nella propria squadra, ognuno dei quali sarà dotato di caratteristiche uniche. Il trailer segue un altro filmato con cui gli sviluppatori hanno mostrato le sequenze di apertura del gioco.

Vi ricordiamo che il lancio di Indivisible è previsto per l’8 ottobre in Nord America su PS4, Xbox One e PC, mentre per il resto del mondo e su Nintendo Switch arriverà il 10 ottobre. In attesa di mettere le mani sulla versione finale del gioco, potete leggere il provato di Indivisible sulle pagine di Everyeye.