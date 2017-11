Indivisible si mostra in una serie di immagini inedite

hanno pubblicato una serie di nuove immagini di Indivisible, Action RPG sviluppato dal team responsabile di, picchiaduro capace di riscuotere un discreto successo di pubblico e critica.

Indivisible è un Action RPG che si contraddistingue per una grafica coloratissima (con personaggi e fondali disegnati a mano) e per un gameplay con combattimenti a turni che richiedono una buona dose di strategia, come testimoniato anche nella prova di Indivisible (a cura di Marco Mottura) pubblicata sulle pagine di Everyeye.

In calce alla notizia trovate le nuove immagini diffusi dal publisher, il gioco sarà pubblicato alla fine del 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.