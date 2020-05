Indivisible su Switch: l'uscita anticipata su eShop è frutto di un errore

Nel corso degli ultimi giorni è nata una piccola polemica riguardante l'edizione Nintendo Switch di Indivisible, la cui uscita sulla console della Grande N ha sorpreso persino il team di sviluppo originale.

Inizialmente si pensava che il publisher avesse agito nell'ombra, pubblicando la versione Switch, priva di alcuni importanti aggiornamenti (si parla principalmente di coop e New Game Plus), all'insaputa dello studio che si è occupato dell'edizione per PC, PS4 e Xbox One. Sembra però che tutto sia nato da un errore di sistema, dal momento che l'uscita del gioco era inizialmente prevista per il 28 aprile ma è poi slittata ai primi di maggio per consentire agli sviluppatori di apportare una serie di modifiche. Qualcuno però deve aver dimenticato di aggiornare la data d'uscita sull'eShop, provocando l'uscita anticipata del gioco senza che 505 Games potesse far nulla. Insomma, tutte le funzionalità mancanti arriveranno con una patch che sarebbe dovuta arrivare al day one e che metterà la versione Switch del gioco alla pari con tutte le altre.

In attesa di scoprire maggiori informazioni su dimensioni, dettagli e data di debutto di questo aggiornamento, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Indivisibile.