Altri indizi sui misteriosi giochi Wii U in arrivo su Nintendo Switch

Si continua a parlare dei misteriosi porting di due giochi Wii U in arrivo su Nintendo Switch. La voce è partita da Emily Rogers, Digital Foundry ha provato a ipotizzare i titoli in questione e lo stesso è stato fatto dalla redazione di IGN nell'ultimo podcast della serie Nintendo Voice Chat.

Secondo quanto riferito da Peer Schneider, i giochi in questione sarebbero due e arriveranno su Switch "probabilmente con qualche miglioria o rielaborazione rispetto ai giochi originali." Il redattore prova sbilanciarsi sulla qualità delle due produzioni: "il primo è un gioco da 9/10 per me mentre il secondo è più da 6/10, sempre secondo me", restando estremamente sul vago ma facendo capire che il primo è stato giudicato positivamente dalla critica mentre il secondo non ha stupito la stampa.

Difficile saperne di più, tra i possibili candidati figurano Super Mario 3D World, Pikmin 3, The Wonderful 101, The Legend of Zelda The Wind Waker HD o Twilight Princess HD. Al coro dei rumor si è aggiunto anche Star Fox Zero, titolo che potrebbe corrispondere alla descrizione di "gioco da 6/10" data da Schneider durante il podcast.

Probabilmente gli annunci arriveranno nel corso del 2020, restiamo quindi in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Nintendo.