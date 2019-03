Indizi su 'secondo personaggio' di Stagione 1 di Apex Legends anche da Playstation Italia

Pochi giorni fa, vi abbiamo segnalato di come nella pagina di Playstation Ungheria dedicata ad Apex Legends si facesse riferimento ad un secondo personaggio di Wild Frontier, la Stagione 1 del nuovo Battle Royale.

Ebbene, sembra che i medesimi riferimenti siano presenti anche all'interno della scheda dedicata al Gioco di Respawn Entertainment presente sul portale di Playstation Italia. Al suo interno, infatti, nella sezione dedicata appunto alla Stagione 1 Wild Frontier, possiamo leggere quanto segue: "Nuove Leggende e bottini: due nuovi personaggi si renderanno disponibili nel corso della stagione, ma intanto, non perderti il nuovo set di armi, che verrà pubblicato man mano che la stagione entra nel vivo. Inoltre, ogni nuova Leggenda e arma avrà a disposizione un set di oggetti cosmetici completo da sbloccare". Tale paragrafo sembra dunque indicare che, dopo l'esordio del tanto vociferato Octane, il Battle Royale potrebbe ospitare una nuova Leggenda relativamente presto. La Stagione 1 avrà infatti una durata di circa dodici settimane ed ha preso il via in data 19 marzo.



Attualmente, Respawn Entertainment non ha confermato l'avvento di un nuovo membro del Roster all'interno della prima Season di Apex Legends. Per avere maggiori informazioni in merito, perciò, non ci resta che attendere pazientemente. Nel frattempo, giocatori e giocatrici possono godersi tutte le novità della Stagione 1 di Apex Legends.