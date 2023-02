Per quanto tempo si può indossare il visore PlayStation VR2?

Sappiamo che PlayStation VR2 può essere indossato anche con occhiali da vista ma sono in molti a chiedersi per quanto tempo sia possibile indossare il visore senza fastidi e se questo sia progettato anche per lunghe sessioni di gioco.

A questa domanda risposte direttamente Sony, che fa sapere che il visore è progettato per offrire il massimo livello di comfort anche per periodo di tempo prolungati, tuttavia viene messo in chiaro come ogni esperienza sia estremamente soggettiva anche se "la maggior parte dei giocatori dovrebbe essere in grado di giocare su PS VR2 senza particolari problemi."

Il consiglio è quello di fare pause frequenti durante il gioco e in caso di malesseri (come nausea, mal di testa, capogiri o vertigini) interrompere immediatamente l'utilizzo del visore. Sintomi di questo tipo possono manifestarsi in alcune persone dopo l'utilizzo di qualsiasi gioco in Realtà Virtuale, se dovesse accadere, spegnete il visore per evitare di accentuare i sintomi e riposatevi per qualche minuto.

PlayStation VR2 esce il 22 febbraio al prezzo di 599 euro, nella finestra di lancio del visore sono previsti ben trenta diversi giochi, tra cui Horizon Call of the Mountain disponibile sin dal day one. Ad oggi ci sono più di 100 giochi per PS VR2 in fase di sviluppo.