L'indovina Fu Xuan in un cosplay di Honkai Star Rail a tinte rosa

Il catalogo PlayStation 5 ha da poco accolto Honkai Star Rail, il nuovo titolo dagli sviluppatori di Genshin Impact. Il free to play in chiave sci-fi di MiHoYo ha in pochi mesi raccolto un successo impareggiabile, che si sta espandendo a macchia d'olio grazie alle numerose interpretazioni condivise quotidianamente sui social dai cosplayer.

Il treno di Honkai Star Rail, ultimo capitolo della serie Honkai, è arrivato su PlayStation 5 sorprendendo la community di appassionati. Rispetto alle versioni già pubblicate da qualche tempo su PC e mobile, Honkai su PS5 gode di controlli ottimizzati per DualSense e di una grafica in 4K che non sfigura rispetto alle altre versioni.

Honkai Star Rail debutta su PS5 aggiornato alla versione 1.4, ma presto arriveranno ulteriori contenuti. MiHoYo ha infatti già programmato l'aggiornamento 1.5 di Honkai Star Rail. In attesa di poter mettere le mani sul prossimo update, la cosplayer orientale Weibo sorprende i fan con la sua spettacolare interpretazione di Fu Xuan.

Fu Xuan è la Maestra Indovina della Commissione di Divinazione di Xianzhou Luofu, nonché uno dei Sei Charioteers. Fiduciosa e schietta, calcola il percorso dello Xianzhou attraverso il suo terzo occhio e la matrice della prescienza. In questo cosplay di Fu Xuan da Honkai Star Rail vediamo l'indovina dai capelli rosa e gli occhi dorati, e con una pietra preziosa incastonata sulla fronte, mentre posa in quattro diversi scatti.