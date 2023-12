Indovinate chi è a Los Angeles per i Game Awards? Esatto, proprio Hideo Kojima

Lo sospettavamo, ma adesso sembra quasi una certezza: Hideo Kojima sarà ai The Game Awards questa notte, o almeno, sappiamo con assoluta certezza che il producer giapponese si trova a Los Angeles, dal momento che ha pubblicato sui suoi profili social una foto della TCW Tower, uno dei grattacieli più alti della città.

La TCW Tower, oltretutto, si trova non lontantissima dal teatro che ospita i The Game Awards e dunque Hideo Kojima potrebbe soggiornare in un hotel nelle vicinanze. Nei giorni scorsi, Kojima e Keighley si erano divertiti a stuzzicare il pubblico su X e Instagram, come sappiamo i due sono grandi amici e una "comparsata" di Hideo ai TGA è da qualche anno una tradizione.

Resta da capire se Hideo Kojima sarà ai Game Awards per parlare di Death Stranding 2 o se magari sarà presente all'evento con Microsoft, per parlare del nuovo progetto sviluppato con il supporto per la casa di Redmond. Oppure, perché no, Hideo potrebbe essere ai TGA solamente come ospite speciale per premiare uno dei vincitori.... ma queste sono solo ipotesi perché al momento non ci sono certezze in merito.

Ne sapremo di più questa notte, potete seguire i The Game Awards insieme a noi dalle 19:00 di oggi con una lunga maratona che si concluderà solamente alle prime luci dell'alba di domani, in compagnia di tanti amici e ospiti speciali.