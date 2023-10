Industria dei videogiochi, calo di numeri e personale: oltre 6 mila licenziamenti nel 2023

"Il 2023 è stato un anno pieno di ottimi videogiochi, ma atroce per l'industria videoludica": sono state queste le parole di Rami Ismail che, negli ultimi giorni, hanno posto sotto la luce dei riflettori quelle che sono state le problematiche dei mesi scorsi: i numeri dell'industry sono in calo, con oltre 6 mila licenziamenti nel 2023.

Nel corso dell'ultimo anno, quindi, il settore del gaming ha registrato delle grosse perdite: gli investimenti sui videogiochi sono crollati dopo il Covid, con i picchi del 2022 che ad oggi parrebbero essere solo un lontano ricordo. Tuttavia, come riportato nelle scorse ore da GamesIndustry.biz, i risultati negativi conseguiti nell'ambito in questione sono stati recepiti anche dagli addetti ai lavori, con la chiusura di molti studi e la perdita di vari posti di lavoro.

Senza alcun dubbio, ad aver fatto più "scalpore mediatico" in tal senso è stato il caso di Embracer Group e della chiusura di altri team dopo i tagli a Crystal Dynamics e l'addio a Volition, senza dimenticare i licenziamenti in casa Sony che hanno coinvolto almeno venticinque dipendenti. Secondo i dati reperiti nel corso degli ultimi dieci mesi, almeno diciassette aziende hanno tagliato vari posti, arrivando all'esonero di oltre 6.100 developer e non solo. Le società colpite da questa revisione dei piani aziendali sarebbero almeno ottanta, tra cui figurano principalmente quelli del sopracitato Embracer Group e non solo.

Secondo quanto ricostruito da Noor, autore dei dati riportati dalla suddetta testata internazionale, le oltre ottante software house sono le seguenti:

Telltale Games

Keywords Studios

Twitch

Naughty Dog

Team17

Creative Assembly

Epic Games

Mediatonic

Maze Theory

Other Ocean Interactive

Blizzard Entertainment

Roblox

Crystal Dynamics

Beamdog

ProbablyMonsters

DoubleDown Interactive

Ascendant Studios

Visual Concepts

Rainbow Studios

VentureBeat

Gearbox Publishing

Romino Games

EastSide Games

Blackbird Interactive

BioWare

Vela Games

Imagendary Studios

Striking Distance Studios

Popcore

CD Projekt Red

Double Stallion Games

Product Madness

TavroxGames

Daedalic Entertainment

Ludia

Niantic

Elodie Games

Wildseed Games

Scavengers Studio

The Game Band

Embracer Group

Inverse

Firemonkeys Studio

BonusXP

Kabam

Gwent team (CD Projekt Red)

Relic Entertainment

Deck Nine Games

Brace Yourself Games

The Molasses Flood (CD Projekt)

Deviation Studios

Ubisoft

Final Strike Games

Crey Games

Plaion

Unity

Phoenix Labs

Waypoint (Vice)

Ready at Dawn

Downpour Interactive

Bungie

Lightforge Games

Counterplay Games

Line Games

Private Division

GameLoft

Survios

Big Run Studios

Nexon Games West

Mutant Arm Studios

Wicked Realm Games

InnoGames

EA

Hidden Leaf Games

HiRez Games

Meta

Riot Games

Bethesda Game Studios

The Coalition

343 Studios

GameSpot

Giant Bomb

NetEase

Le ristrutturazioni aziendali sono state alquanto numerose negli scorsi mesi, a causa di un mercato in profondo mutamento per il contesto geopolitico e non solo.