Industria dei videogiochi in crisi: 'Siamo entrati in una nuova era', per gli analisti

L'ultimo report del Finantial Times è dedicato al preoccupante calo di numeri e personale che sta interessando l'industria dei videogiochi: gli analisti interpellati dalla redazione della testata internazionale finanziaria ritengono che questa crisi potrebbe indicare 'l'inizio di una nuova era' per l'intero settore.

"C'è molta ansia per l'andamento commerciale del settore", sottolinea l'analista Piers Harding-Rolls di Ampere Analysis prima di aggiungere che "è un'ansia dettata dalla mancata crescita, dalla scarsa redditività, dalla difficoltà nel tenere sotto controllo i costi di gestione e dall'impossibilità di produrre un impatto significativo sul mercato quando ci sono così tanti prodotti affermati che si fanno concorrenza. Per questo siamo entrati in un'era di crescita molto più lenta per l'intero settore".

Riallacciandosi alle dichiarazioni del boss di Sony Interactive Entertainment Hiroki Totoki sul problema dei profitti di PlayStation, e indirettamente alle strategie portate avanti da Microsoft con l'apertura al multipiattaforma e l'arrivo di 4 giochi Xbox su PS5 e Switch, l'analista Gareth Sutcliffe di Enders Analysis guarda alla stagnazione del mercato delle piattaforme casalinghe e sottolinea che "in questa crisi dell'industria c'è un problema specifico che riguarda le console: nessuno compra una Xbox, PS5 ha raggiunto il suo picco di vendite ma a costo di sconti significativi che hanno tagliato sensibilmente il margine di profitto per Sony e tutti stanno aspettando Switch 2. Le console, in definitiva, hanno dimostrato di non essere un valido modello di crescita per i videogiochi, i dati ormai sono chiari".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi proponiamo questo nostro approfondimento su cosa possiamo aspettarci nel 2024 con il modello dei giochi tripla A in crisi.