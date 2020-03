Anche l'industria dei videogiochi italiana subisce i problemi portati dal Coronavirus

Un'interessante intervista di GamesIndustry.biz a Thalita Malagò, direttore generale di IIDEA, l'associazione italiana di riferimento per l'industria dei videogiochi, ha permesso di definire le problematiche per il gaming nostrano relativamente all'epidemia di Coronavirus.

Stando a quanto riportato da Thalita Malagò, le stringenti misure di sicurezza prese dal Governo italiano hanno avuto un impatto significativo sull'industria dei videogiochi: "La partecipazione agli eventi nazionali ed internazionali per molti sviluppatori italiani è fondamentale per siglare accordi con i publisher e per avere visibilità. Gli operatori degli Esports, come gli organizzatori di tornei e le squadre, solitamente vivono grazie alle sponsorizzazioni legate agli eventi pubblici. Il rinvio o la cancellazione di questi eventi principali avrà un grande effetto sugli operatori almeno per tutto il 2020". Insomma, la particolare condizione del nostro Paese farà sentire i suoi effetti anche sulla nascente industria dei videogiochi.

Tuttavia la stessa Malagò ha svelato anche l'effetto "positivo" della quarantena: "C'è anche un lato positivo: gli italiani scelgono di utilizzare i videogiochi, oltre alla musica e ai film, per passare il tempo in casa". Una piccola nota positiva nel quadro drammatica che sta vivendo l'Italia. Intanto si moltiplicano le scuse legate ai videogiochi per infrangere i divieti imposti dal Governo, dalla ricerca di una PlayStation alla caccia ai Pokèmon.