Industria videoludica: almeno 9000 persone licenziate in tutto il 2023

Il 2023 non è stato un anno facile per l'industria videoludica ed i suoi lavoratori. La chiusura ufficiale di Free Radical, il team dietro TimeSplitters, è solo l'ultimo tassello di una lunga scia di licenziamenti e team smantellati che ha caratterizzato l'annata, e dalle statistiche emerge un quadro tutt'altro che confortante.

Stando a quanto riportato da Farhan Noor nel suo blog Videogamelayoffs, si stima che almeno 9000 persone hanno perso il proprio lavoro all'interno dell'industria nel corso degli ultimi 12 mesi: ad effettuare i tagli maggiori, al 10 dicembre 2023, è stato Unity con ben 1165 dipendenti licenziati, seguito da ByteDance (1000), Embracer Group (964), Epic Games (830) e Amazon (715). Sono tante altre comunque le compagnie che hanno effettuato licenziamenti più o meno consistenti nel corso del 2023: Noor cita ad esempio Xbox Game Studios, Electronic Arts, Take-Two, CD Projekt RED, Ubisoft, BioWare e Team 17 tra le aziende che hanno rinunciato a parte della propria forza lavoro.

"In ambito videoludico il concetto di efficienza è diventato sempre più prioritario negli ultimi 18 mesi", spiega l'analista Serkan Toto al portale Games Industry. "Oggi - prosegue Toto - c'è un senso d'urgenza molto più elevato nel ridurre i costi e gestire organizzazioni lavorative più snelle, ed i CEO delle aziende hanno sempre più pressione nel gestire il più grosso blocco dei costi esistente, ossia il personale. Ed è quello che abbiamo visto nel 2023".

Secondo l'analista "tutto ciò accade in quanto i dirigenti pensano che se non sono loro ad effettuare simili tagli allora lo farà la concorrenza che poi li eliminerà in termini di efficienza, ed è per questo che molte persone vengono licenziate a destra e manca in questo momento. Senza dimenticare che molti dirigenti pensano comunque che dal 15% al 20% del proprio personale è ridondante in ogni caso".

Per Liz Prince, head of recruitment specialist presso Amiqus, "ogni settore affronta ciclicamente momenti di espansione e contrazione, e quello che sta avvenendo adesso sembra essere un riallineamento post-Covid". Sempre ai microfoni di Games Industry Prince spiega che "durante la pandemia c'è stata un'enorme ondata di giochi e questo improvviso boom ha portato gli studi a crescere rapidamente facendo acquisizioni ed investimenti eccessivi in alcune aree, per questo alcuni studi si stanno riorganizzando". Prince in ogni caso fa notare che "mentre alcuni studi affrontano difficoltà, molti altri invece si stanno espandendo".

Restando in tema, è notizia dell'11 dicembre che anche Fntastic ha chiuso i battenti dopo l'enorme flop di The Day Before, già rimosso dalla vendita su Steam pochissimi giorni dopo la pubblicazione.