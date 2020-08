Industria videoludica in crescita negli USA: ricavi da record nei primi mesi del 2020

Che il settore dei videogiochi stia lentamente crescendo, occupando un posto importante nell'industria dell'intrattenimento, è ormai un dato di fatto. A darne ulteriore conferma è un recente report finanziario apparso su NPD, celebre azienda che si occupa di ricerche di mercato

Stando infatti al documento "Games Market Dynamics: U.S." relativo al secondo quadrimestre dell'anno corrente, negli Stati Uniti d'America è stata registrata una crescita consistente dei ricavi relativi a questo settore. Nel periodo preso in considerazione, ovvero da aprile a giugno 2020, sono stati spesi 11,6 miliardi di dollari in videogiochi, cifra superiore del 30% se confrontata alla stessa finestra temporale dell'anno precedente e del 7% se rapportata ai primi mesi dell'anno.

Secondo il report buona parte di questa cifra sarebbe stata spesa nell'acquisto di videogiochi ma anche l'hardware dovrebbe aver contribuito in maniera sensibile: si parla infatti di 848 milioni di dollari di ricavi grazie alla vendita di console come Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Ottimi anche i guadagni dovuti alla vendita di periferiche ed accessori come cuffie e controller, che in questo caso corrispondono a 584 milioni di dollari con una crescita del 50% rispetto al 2019.

Nel documento vengono citati anche i giochi che hanno venduto di più in questi ultimi mesi e tra questi troviamo Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty Modern Warfare e Warzone, Candy Crush Saga, Final Fantasy 7 Remake, Grand Theft Auto V, Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, NBA 2K20, Pokémon GO e il più recente The Last of Us: Parte 2.

A contribuire al successo dell'hardware e del software è stata sicuramente l'emergenza Covid-19, durante la quale molti utenti hanno speso più tempo a videogiocare non solo per tenere la mente impegnata ma anche perché è proprio grazie ai titoli online che molti sono restati in contatto con amici e familiari.