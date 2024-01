Industria videoludica: il rapporto tra capi e dipendenti 'va resettato' per Rami Ismail

L'industria videoludica sta attraversando in questo momento una profonda riorganizzazione in ottica business, con numerosi colossi e aziende di settore che stanno prendendo decisioni drastiche per rinnovarsi. Tantissimi di conseguenza i licenziamenti così come le software house costrette a chiudere i battenti.

Nonostante sia appena iniziato, si stima che oltre 5000 sviluppatori hanno perso il proprio lavoro a inizio 2024, e un'inversione di tendenza non sempre al momento dietro l'angolo. Di fronte a una simile situazione è chiaro che tutti i lavoratori dell'industria guardino con preoccupazione al futuro, e c'è chi, come Rami Ismail, si fa portavoce di questo disagio.

Programmatore olandese nonché co-fondatore di Vlambeer, compagnia che ha chiuso i battenti nel settembre del 2020, Ismail da tempo si batte per i diritti dei lavoratori in ambito videoludico ed ha preso parola su Twitter esprimendo le sue idee sulla necessità di un grosso cambiamento nel rapporto lavorativo che intercorre tra datori di lavoro e indipendenti, che andrebbe ripensato da zero.

"L'industria videoludica deve resettare le relazioni tra capi e dipendenti. In questo momento la gente si spaventa se Slack non carica. Si sentono colpevoli nel mantenere il loro posto di lavoro, e cliccano in preda al panico sul tweet di una persona licenziata per leggerne la biografia e capire se loro saranno i prossimi", esordisce Ismail, che prosegue: "La gente lavora per anni a un gioco senza neanche essere certi che verrà pubblicato, o se verranno licenziati prima di veder riconosciuto il loro impegno, dunque nemmeno sanno se potranno usarlo per ottenere il loro prossimo lavoro altrove, qualunque esso sia. Semplicemente trascinano le loro vite alla ricerca del prossimo posto dove sopravvivere e vedere quanto a lungo durerà".

"Questo non è accettabile", tuona Ismail: "Ci meritiamo un'industria videoludica che si prenda cura delle persone che amano questo medium, che ci permetta di lavorare al nostro meglio e di creare i migliori giochi possibili, di vivere una vita stabile con un lavoro stabile generando grandi ricavi". E ancora: "Fare il lavoro che amiamo dentro team profondamente specializzati e multidisciplinari che amiamo, con gente che amiamo e su progetti che amiamo da offrire ai giocatori che amiamo non dovrebbe richiedere così tanta paura, traumi e preoccupazioni solo per far salire di mezzo punto in percentuali per due settimane le azioni di una compagnia da 3 trilioni di dollari".

Il programmatore conclude così il suo pensiero: "Se l'industria non ci offre basi di rispetto reciproco, allora dobbiamo cambiarla assieme. Ci meritiamo di meglio. Gli studenti che si laureano in questo delirio meritano di meglio. I nostri colleghi meritano di meglio. Le nostre famiglie meritano di meglio. Dobbiamo prendere una posizione perché così non si può andare avanti".

L'intervento di Rami Ismail avviene a ridosso dei 1900 dipendenti licenziati dalla divisione Gaming di Microsoft, altro evento che ha fatto emergere ancora di più quanto sia necessario il cambiamento invocato dal programmatore. E quanto al momento sia precario il lavoro di uno sviluppatore di videogiochi.