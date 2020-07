Infamous: dominio rinnovato, Sucker Punch assume per PS5... novità in vista?

Anche se si stanno preparando al lancio di Ghost of Tsushima, siamo sicuri che i ragazzi di Sucker Punch stanno già pensando al loro futuro, legato inevitabilmente a PlayStation 5.

Non sappiamo cosa bolle in pentola, ma possiamo affermare con certezza che lo studio di Bellevue si sta già preparando alla prossima generazione di console. Come? Assumendo nuovo personale! Mentre vi scriviamo, nella sezione dedicata del sito ufficiale di Sucker Punch sono disponibili ben cinque annunci di lavoro. Le posizioni ricercate sono: Senior Level QA Tester, Gameplay Programmer, Camera Designer, Producer e Senior Lightning Artist.

Sono ben pochi gli indizi reperibili nei documenti allegati, e gli unici passaggi rilevanti parlano di "un'esperienza immersiva ed entusiasmante". Il Camera Designer, dal canto suo, sarà chiamato a "lavorare a stretto contatto con il Mission Designer per assicurarsi che le inquadrature supportino dei momenti indimenticabili".

Insomma, poco o nulla, ma un indizio potrebbe però essere arrivato dal web. Un utente di Reddit ha notato che lo scorso 27 giugno è stato aggiornato il dominio "infamousthegame.com". Al momento non presenta alcuna pagina, e si limita a reindirizzare al sito ufficiale di Sucker Punch. Tanto è bastato, tuttavia, per far volare alta l'immaginazione. Sucker Punch è al lavoro su un inFamous per PlayStation 5 come progetto successivo a Ghost of Tsushima? Impossibile dirlo con certezza, ma l'ipotesi non sembra poi tanto remota, trattandosi di una delle serie simbolo dello studio. Vi consigliamo comunque di frenare gli entusiasmi in attesa di indizi più concreti, poiché oggigiorno chiunque è capace di registrare un dominio e fare un redirect...