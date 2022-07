inFamous PS5 e Sly Cooper 5 non esistono: Sucker Punch smonta i rumor

Con un importante aggiornamento condiviso sulle pagine del sito ufficiale di Sucker Punch, la sussidiaria dei PlayStation Studios smentisce l'esistenza dei rumoreggiati progetti nextgen di Sly Cooper 5 e del nuovo capitolo di inFamous per PlayStation 5.

L'azienda di Bellevue ricorda che nel 2023 cadrà il venticinquesimo anniversario dall'apertura di Sucker Punch e si dice orgogliosa per "l'eredità videoludica che abbiamo creato, da Rocket Robot on Wheels a Sly Cooper e inFamous, passando per Ghost of Tsushima".

I ragazzi di Sucker Punch chiariscono altresì che "con la crescente complessità e mole di lavoroda svolgere, i nostri videogiochi richiedono la piena attenzione dello studio. Per questo, essendo focalizzati sul nostro progetto attuale, non abbiamo in programma di rivisitare inFamous o Sly Cooper in questo momento e nessun altro studio sta lavorando attualmente a progetti relativi a questi due franchise".

I rappresentanti della software house statunitense spiegano infine che "queste IP e i suoi personaggi sono molto speciali, vicini e cari ai nostri cuori, quindi anche non chiuderemo mai la porta al loro ritorno in futuro, per il momento ci rincresce sottolineare che non ci sono giochi di inFamous o Sly Cooper in sviluppo".

In chiusura del loro intervento, i ragazzi di Sucker Punch sottolineano di essere impegnati nel ricollocamento dei server di inFamous 2 per mantenerli attivi il più a lungo possibile e di voler portare presto su PlayStation Store il DLC Cole's Legacy di inFamous Second Son, un contenuto aggiuntivo proposto fino ad oggi solo come bonus riscattabile dagli acquirenti della Collector's Edition.

Quanto al futuro, Sucker Punch non fornisce dei chiarimenti sul videogioco a cui stanno lavorando, anche se tutti gli indizi (non ultimi i numerosi annunci di lavoro pubblicati in questi mesi) portano a credere che si tratti di Ghost of Tsushima 2.