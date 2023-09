inFamous, qual è il più bello? La classifica dell'elettrizzante serie Sucker Punch

Anche se da ormai molto tempo non sappiamo che fine ha fatto Infamous, la serie targata Sucker Punch non è stata dimenticata dai fan PlayStation. Nata nel 2009 su PS3, il brand si è evoluto attraverso una trilogia che si è conclusa su PS4, regalando ore ed ore d'intrattenimento a tutti gli appassionati.

Ma quale gioco del brand è effettivamente il migliore? Scopriamolo attraverso una classifica incentrata sui tre giochi principali con protagonisti Cole MacGrath prima e Delsin Rowe poi:

3 - inFamous Second Son

Sbarcato su PS4 nel 2014, Infamous Second Son è stato una delle prime esclusive di punta della quarta console casalinga di Sony ed ha inoltre attuato una serie di importanti cambiamenti rispetto al passato: al posto di Cole viene introdotto Delsin come nuovo personaggio principale, e di conseguenza cambiano radicalmente i poteri elementali a disposizione del nuovo eroe (tra cui fumo e neon, giusto per citarne un paio). Come setting viene inoltre scelta una Seattle immaginaria, scenario ben diverso rispetto a quelli esplorati nei primi due giochi. Nonostante le tante novità, però, Second Son non riesce concretamente ad evolvere il concept ludico dei predecessori pur mostrando ottime qualità: su Metacritic tocca dunque una media di 80.

2 - inFamous 2

Il secondo titolo è datato 2011 e si è presentato in diretta continuità con il capostipite non solo in ottica narrativa ma anche di gameplay. Vestendo ancora una volta nei panni di Cole, Infamous 2 ci porta a New Marais, città ispirata a New Orleans, ed oltre ad offrire un'ambientazione più evocativa ed ispirata si presenta anche con un gameplay più ricco di contenuti ed opportunità, rivelandosi così un graditissimo sequel. L'impatto avuto dal primo capitolo, tuttavia, non viene del tutto replicato, e così Infamous 2 si ferma ad una media di 83 su Metacritic.

1 - inFamous

Il primo titolo è stato a suo modo un piccolo evento al momento del suo esordio su PS3. I giocatori fanno la conoscenza di Cole e vivono una coinvolgente avventure in quel di Empire City combattendo legioni di criminali ricorrendo ai devastanti poteri elettrici del protagonista. Tra le caratteristiche più interessanti troviamo inoltre il sistema di Karma: a seconda delle scelte e delle azioni compiute nel corso dell'avventura, Cole avrà un'inclinazione più eroica o malvagia che andrà a modificare l'evolversi della storia così come di alcune missioni. Anche per via di queste idee riuscite, Infamous ha conquistato i favori di critica e pubblico raggiungendo un ottimo metascore di 85 che lo decreta l'esponente migliore del suo brand.

inFamous Last Light e Festival of Blood

Sucker Punch ha posto la firma anche su alcune avventure stand-alone di Infamous, incluso Infamous Festival of Blood, espansione del secondo capitolo ed incentrata su una storia non canonica che vede Cole trasformarsi in un vampiro. Sebbene la mappa sia la stessa di Infamous 2, il gameplay offrealcune novità per sfruttare la condizione del protagonista, rivelandosi così un contenuto aggiuntivo interessante per i fan pur senza rinnovare più di tanto la formula di gioco. Quanto offerto da Festival of Blood è stato comunque sufficiente per fargli agguantare una buonissima media di 78. Infamous First Light è invece un prequel di Second Son ed è interamente incentrato sulla figura di Abigail "Fetch" Walker, futura alleata di Delsin. La mancanza di concrete novità ed una durata complessiva piuttosto bassa hanno reso l'avventura di Fetch il punto più basso toccato dal brand, come testimonia il 73 raggiunto su Metacritic. Ad oggi First Light è l'ultimo esponente del brand fin qui pubblicato: nel 2022 si era parlato di un possibile ritorno di Infamous su PS5 che tuttavia ancora non si è mai concretizzato.