inFamous: il rinnovo del dominio è legato all'annuncio del nuovo gioco per per PS5?

Lo scorso weekend si è parlato del possibile ritorno di inFamous con un nuovo gioco della serie per PS5, titolo che potrebbe essere annunciato questa settimana durante il PlayStation Showcase del 9 settembre.

In tanti hanno collegato questo rumor alla notizia del rinnovo del dominio infamousthegame.com, Sucker Punch ha rinnovato l'indirizzo del sito web a giugno... una manovra per conservare il dominio, secondo molti, oppure questa scelta è davvero legata alla volontà di mantenere attiva una vetrina per il nuovo gioco della saga?

Difficile dirlo, nel frattempo David Jaffe ha parlato di un gioco PlayStation fuori di testa in fase di sviluppo, il titolo misterioso potrebbe essere annunciato al PlayStation Showcase... e se questo fosse proprio il nuovo inFamous? Anche in questo caso nessuna certezza ma solo speculazioni.

Dopo il lancio di inFamous Second Son nel 2014 e dello spin-off inFamous First Light, Sucker Punch ha dedicato le proprie energie a Ghost of Tsushima lasciando da parte il franchise che tanto successo ha riscosso su PlayStation 3. Sono in molti a sperare in un ritorno di inFamous e chissà che il team non possa avere davvero dei piani in merito, magari proponendo un reboot o un remake, piuttosto che un un sequel vero e proprio.