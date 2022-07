InFAMOUS Second Son: Sucker Punch regala il DLC Cole's Legacy, scaricatelo gratis

Fino ad oggi accessibile solo tramite il pre-order di InFAMOUS Second Son, il DLC Cole's Legacy è ora disponibile in via completamente gratuita per tutti i possessori dell'action-adventure open world di Sony e Sucker Punch.

L'annuncio giunge direttamente da un post della software house che ha confermato come, accedendo alle pagine del PlayStation Store, sia da oggi possibile riscattare senza alcun esborso il DLC Cole's Legacy di InFamous Second Son (a meno di limiti e tasse regionali).

"Il DLC Legacy di Cole per inFAMOUS Second Son è ora disponibile su PlayStation Store. È disponibile gratuitamente nella maggior parte delle regioni, ad eccezione di quelle che richiedono una piccola tassa a causa di restrizioni locali. Stiamo anche lavorando per rilasciare l'outfit DUP di Fetch per inFAMOUS First Light", recita il cinguettio di Sucker Punch.

Nel DLC Cole's Legacy "gioca attraverso una serie di missioni nei panni di Delsin Rowe per scoprire cosa è successo tra i devastanti eventi di inFAMOUS 2 e inFAMOUS Second Son. Le azioni di Cole MacGrath a New Marais hanno messo in moto una catena di eventi che hanno portato all'occupazione di Seattle da parte dell'opprimente Dipartimento di Protezione Unificata. Cole's Legacy colma questo divario temporale e ti consente di rivelare la verità su come è nato il mondo di inFAMOUS Second Son. Quando completerai Cole's Legacy, sbloccherai una giacca di Cole MacGrath che Delsin potrà indossare".

Non sappiamo se questo rimarrà un caso isolato o se Sony abbia intenzione di distribuire gratuitamente altri contenuti bonus per i pre-order delle sue vecchie esclusive, tra cui il capitolo bonus di Until Dawn, i cappellini degli spettri di Bloodborne e l'arma The Bouncer di Ratchet & Clank Rift Apart (2016). Per riscoprire l'action-adventure di Sucker Punch, vi rimandiamo alla nostra Recensione di InFamous Second Son.