InFamous e Sly Cooper pronti a tornare su PS5: parla l'insider di Star Wars Eclipse

A proposito del possibile State of Play o PlayStation Showcase in programma per questo mese, AccountNGT ha concluso il suo intevento specificando che il tutto potrebbe subire un rinvio a causa degli eventi spiacevoli che hanno colpito recentemente l'Ucraina.

L'insider fa poi specificatamente riferimento ai nomi di Sly Cooper e InFamous : "Posso confermare che sono in fase di sviluppo un nuovo Sly Cooper e un nuovo Infamous ". Al momento non vengono diffuse informazioni circa le possibili finestre di lancio, ma a quanto pare InFamous potrebbe essere annunciato già quest'anno: che il reveal sia previsto proprio per l'evento di marzo?

"Nonostante alcuni rinvii per alcune esclusive console, dovrebbe essere un grande anno per i giocatori PlayStation, con l'annuncio e la pubblicazione di alcune IP PlayStation che fanno il loro ritorno. Un nuovo evento è sicuramente in programma per questo mese e non annunceranno tutte le loro sorprese".

I can corroborate that a new Sly Cooper and a new Infamous are in development. https://t.co/ymgwhJyJW3 — AccountNGT (@accngt) March 2, 2022

It could be announced this year, only thing I know — AccountNGT (@accngt) March 2, 2022