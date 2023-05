Che fine ha fatto inFamous, uscirà un nuovo gioco della serie?

E' una domanda abbastanza ricorrente negli ultimi anni: ma che fine ha fatto inFamous di Sucker Punch? Dopo aver riscosso un buon successo su PS3 e PS4, la serie di Sucker Punch Productions è sparita dai radar. La rivedremo in futuro?

Il primo inFamous esce nel 2009 su PlayStation 3 (in contemporanea con Prototype di Activision... uno "scontro" che presto analizzeremo su queste pagine) riscuotendo un buon successo di pubblico e critica, al 2011 risale invece il lancio del sequel inFamous 2 e dell'espansione "vampiresca" Festival of Blood.

Nel 2013, Sucker Punch presenta inFamous Second Son, uno dei primi giochi annunciati per PlayStation 4 (insieme a Killzone Shadow Fall) e che vedrà poi la luce nella primavera del 2014 seguito a breve distanza dall'espansione inFamous First Light.

A questo punto, la parabola di inFamous giunge al termine e Sucker Punch inizia a dedicarsi anima e corpo al suo prossimo progetto, quel Ghost of Tsushima uscito nel 2020 e capace di vendere oltre otto milioni di copie, dando vita ad un film e ad un probabile sequel (anche se Ghost of Tsushima 2 non è ancora annunciato).

E inFamous? Nel 2022 si era parlato di inFamous e Sly Cooper pronti a tornare su PS5 ma in realtà ad oggi nulla è stato annunciato a riguardo e di Cole (uno dei personaggi più carismatici dell'universo PlayStation) si sono perse le tracce, così come del procione Sly e della sua banda di amici.

E voi cosa ne pensate, vorreste rivedere inFamous su PlayStation 5 oppure ormai la serie ha fatto il suo tempo e Sucker Punch fa bene a dedicarsi totalmente al futuro di Ghost of Tsushima?