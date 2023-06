InFamous vs Prototype: qual è la serie più bella?

Torniamo indietro nel tempo, precisamente al 2009. In quell'anno esordivano sul mercato due giochi dai temi, dal gameplay e dalle atmosfere piuttosto simili tra loro: stiamo parlando di InFamous e Prototype.

Il primo è stato sviluppato da Sucker Punch e prodotto da Sony, arrivando dunque in esclusiva totale PlayStation 3, il secondo invece porta la firma di Radical Entertainment ed è divenuto realtà grazie agli sforzi di Activision godendo di una distribuzione multipiattaforma, esordendo non solo sulla console del colosso nipponico ma anche su PC e Xbox 360. Entrambi però erano fortemente attesi dal pubblico e riuscirono ad attirare le attenzioni di critica e giocatori, desiderosi di scoprire quale delle due produzioni potesse rivelarsi effettivamente la migliore. Mettere a confronto InFamous e Prototype all'epoca era prassi dati i numerosi punti di contatto a partire dai rispettivi protagonisti, Cole MacGrath e Alex Mercer, personaggi dalla personalità complessa e tormentata, dotati di poteri sovrannaturali e dalla caratterizzazione che sembra provenire direttamente da un fumetto Marvel o DC, quanto basta per renderli accattivanti agli occhi dell'utenza. E dunque qual è il migliore, il gioco Sony o quello Activision?

Ambientati in contesti open world con mappe di ampie dimensioni liberamente esplorabili (l'esclusiva PS3 era ambientata nella città fittizia di Empire City, mentre l'opera multiformato si svolgeva nella reale Manhattan), InFamous e Prototype sono due Action/Adventure dai ritmi frenetici e gli innumerevoli poteri ed abilità da sbloccare e scatenare in continui combattimenti dall'alto tasso di violenza e spettacolarità, risultando immediati da padroneggiare ed in grado di regalare diverse ore d'intrattenimento. Ciascun titolo aveva però i suoi tratti distintivi: oltre ad un maggior focus sulla narrativa, InFamous puntava forte sul sistema di moralità di Cole, la cui personalità veniva continuamente plasmata dalle scelte compiute nel corso della storia, mentre Prototype appariva ancora più crudo e brutale, non disdegnando di versare ettolitri di sangue lungo gli scenari ad ogni passaggio di Alex.

Forse a suo vantaggio l'opera Sucker Punch aveva una maggior varietà di poteri utilizzabili e nella struttura delle missioni, laddove invece la produzione Activision rischiava spesso di sfociare nella ripetitività, tuttavia è indubbio che entrambi avessero tutte le carte in regolare per appassionare il pubblico al netto dei loro eventuali difetti. I due brand proseguiranno negli anni successivi con seguiti diretti, InFamous 2 e Prototype 2, che resteranno sostanzialmente invariati nella formula di gioco ma che proveranno ad apportare dove possibili eventuali migliorie. L'accoglienza della critica si confermerà positiva in entrambi i casi (sebbene i due giochi di InFamous abbiano raccolto valutazioni leggermente migliori rispetto alla serie di Prototype), e trovare un netto vincitore tra i due brand non è certo semplice.

C'è da dire che Prototype si è fermato dopo il secondo capitolo per poi non essere più ripreso, ed è una delle serie Activision che prima o poi vorremmo rivedere. Sucker Punch ha realizzato invece un terzo capitolo del suo brand, InFamous Second Son per PS4, che ha goduto anche dell'espansione standalone InFamous First Light, ma anche in questo caso si è poi arrivati ad uno stop: non sappiamo che fine ha fatto InFamous e se un nuovo gioco su PS5 arriverà mai, ma i fan ancora ci sperano.

Per ora non resta che rivangare il passato: quale ritenete sia la serie migliore tra le due? Scatenatevi con i commenti!