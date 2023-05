L'Inferno di Diablo 4 regna supremo nel nuovo video di Blizzard

Incurante dei leak sulla promozione 'croccante' di Diablo 4, Blizzard ci rituffa nelle atmosfere infernali di Sanctuarium con un video che ci prepara alla prossima Open Beta, l'atteso Server Slam che andrà in scena su PC, PlayStation e Xbox da venerdì 12 a domenica 14 maggio.

Il nuovo filmato datoci in pasto dalla casa di Irvine descrive l'orrore di Sanctuarium con le parole utilizzate dalla stampa di settore per riassumere, con delle immancabili 'frasi a effetto', l'esperienza vissuta da chi ha partecipato all'ultima Beta.

L'Inferno che regna supremo citato da Blizzard nel video riaprirà i suoi battenti tra pochi giorni: gli appassionati di action ruolistici che visiteranno Sanctuarium prima del lancio avarnno l'opportunità di impersonare tutte le Classi di Diablo 4, ovvero il Druido, il Negromante, l'Incantatore, il Barbaro e il Tagliagole, per completare le attività legate all'Atto 1 della campagna principale e consentire al proprio personaggio di raggiungere il Livello 20.

I partecipanti al Server Slam di Diablo 4 potranno immergersi nelle atmosfere da incubo delle Vette Frantumate e battagliare contro il temibile World Boss Ashava insieme a tutti coloro che vorranno provare la prossima Open Beta per ingannare il tempo in vista del lancio di Diablo 4, previsto per il 6 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.