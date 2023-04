L'inferno di Remnant 2 nel trailer sugli scenari paranormali di Yaesha

Dopo il video gameplay sulle battaglie con i boss di Remnant 2, Gunfire Games riapre una finestra sull'universo paranormale di Yaesha per offrirci uno spaccato delle ambientazioni del nuovo sparatutto souslike.

Il multiverso da incubo che gli artisti digitali di Gunfire stanno plasmando utilizzando il nuovo motore procedurale di Remnant 2 sarà pieno di trappole, passaggi secondari e scenari inquietanti.

L'engine procedurale descritto a più riprese dagli sviluppatori si premurerà di 'assemblare' delle ambientazioni ricche di dettagli, prova ne siano gli scatti ripresi dal video che potete ammirare in calce e in cima alla notizia.

Sul fronte del gameplay, il sequel di Remnant from the Ashes punta a espandere l'esperienza offerta agli appassionati del genere attraverso un arsenale ancora più ricco, dei mostri più intelligenti e un'intinità di eventi casuali legati all'esplorazione dei dungeon. E questo, per tacere delle migliorie e delle innovazioni apportate alle abilità e agli equipaggiamenti specifici di ciascuna classe di personaggio, come testimoniato dallo stesso team Gunfire con il video 'canino' sui guerrieri Handler di Remnant 2.

La commercializzazione del nuovo sparatutto paranormale a tinte soulslike di Gearbox Publishing è attesa nel corso dell'estate su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.