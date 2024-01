Infestation 88: svelato l'horror cooperativo con Steamboat Willie, il primo Topolino!

Con Disney che ha perso i diritti su Steamboat Willie, il team di Nightmare Forge Games non perde tempo e si affaccia sui social per annunciare ufficialmente Infestation 88, un survival horror cooperativo con protagonista, tra gli altri, proprio il primo Topolino!

La nuova fatica interattiva ideata dagli sviluppatori indipendenti ci sprona a partecipare alle attività svolte da una squadra di disinfestatori chiamata a esorcizzare i demoni scaturiti dalle leggende metropolitane e le versioni 'maligne' dei personaggi classici di fiabe e cartoni animati, ivi compreso proprio il leggendario Steamboat Willie che ha dato origine all'IP di Topolino.

La versione originale (e ormai divenuta di dominio pubblico) dell'eroe disneyano immaginato dal team di Nightmare Forge, però, è un mostro assetato di sangue che darà la caccia a tutti coloro che oseranno sfidarlo. Nel corso dell'avventura dovremo quindi collaborare con gli altri disinfestatori e studiare il comportamento delle creature da esorcizzare, adottando di conseguenza delle tecniche più efficaci per avere la meglio su questi abomini che hanno smesso ormai da tempo di canticchiare filastrocche nell'epoca d'oro dei corti animati in bianco e nero.

Tra le funzionalità disponibili sin dal lancio dell'Early Access di Infestation 88, atteso nel corso del 2024 su PC, i ragazzi di Nightmare Forge citano la chat di prossimità (sia testuale che vocale) e la possibilità di giocare da soli a di creare lobby multiplayer pubbliche o 'su invito'. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video d'annuncio di Infestation 88, dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo.

Per rimanere in tema, sapevate che c'è un altro videogioco basato su Steamboat Willie in arrivo nel 2024? Ci riferiamo a Mouse, lo sparatutto ispirato a Topolino, DOOM e Cuphead.