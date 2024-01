Infestation 88 tra l'uso di IA e asset pronti: l'horror con Topolino nella bufera

A meno di un giorno dall'annuncio di Infestation 88, il gioco horror con Steambot Willie è già al centro di alcune polemiche che coinvolgono il team di sviluppo.

Il titolo, che è stato annunciato proprio quando la prima versione di Topolino è diventata di dominio pubblico, ha suscitato più di qualche critica da parte dei videogiocatori. La prima sembrerebbe essere legata ad un possibile significato nascosto del numero nel titolo: secondo alcuni giocatori, l'88 sarebbe un riferimento al saluto nazista 'HH', dal momento che l'ottava lettera dell'alfabeto è proprio la H. A scatenare le ire dei giocatori sono stati i moderatori del canale Discord ufficiale del gioco, che secondo alcune testimonianze avrebbero preso in giro gli utenti e avvalorato questa ipotesi. Poche ore dopo, però, gli stessi sviluppatori (la cui identità è segreta) hanno deciso di intervenire per fugare ogni dubbio. Stando a quanto dichiarato dai membri del team, non vi sarebbe nessun significato nascosto in quel numero, che non è altro che un riferimento all'anno in cui è ambientato il survival horror cooperativo.

I problemi, però, non sono finiti qui. I giocatori sostengono anche che nel trailer mostrato vi sia ben poco di concreto, poiché le voci sarebbero state realizzate mediante l'uso delle intelligenze artificiali e molti asset somigliano molto a quelli in vendita nel negozio di Unity. In questo caso, gli sviluppatori non hanno commentato le polemiche e si sono limitati a dire che i lavori sul gioco sono ancora agli inizi.

Dopo lo scandalo di The Day Before, la community è molto attenta a questi dettagli e teme che possa ripetersi quanto accaduto all'inizio dello scorso mese.