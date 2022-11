Infinite Guitars: l'RPG a base di ritmo si prepara a scatenarsi su Xbox Game Pass

Tra i giochi per Xbox Game Pass di dicembre 2022 già confermati, oltre a Hello Neighbor 2, High on Life e Chained Echoes, troviamo anche un curioso esperimento frutto degli sforzi congiunti di Humble Games e dello sviluppatore Nikko Nikko.

A partire dal 13 dicembre 2022, il servizio in abbonamento di Microsoft accoglierà in catalogo anche Infinite Guitars, un particolare ed originale gioco di ruolo con elementi da Rhythm Game ambientato in un mondo post-apocalittico devastato da una guerra contro le Mechs, macchine da guerra che hanno distrutto la Terra, con il gruppo di eroi che le affronterà a suo di adrenalinica musica prodotta con le loro chitarre elettriche.

Il gameplay di Infinite Guitars offrirà così un mix piuttosto inconsueto: poggiando le proprie basi su meccaniche da RPG a turni, i giocatori potranno scatenare la furia attraverso da azioni da compiere a ritmo di musica, così da massimizzare i danni inflitti al robotico esercito avversario, in battaglie dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento. Ad attirare l'attenzione è anche la realizzazione grafica 2D in stile anime, oltre ad una colonna sonora rock completamente originale che offrirà numerosi brani da ascoltare e mettere in pratica durante i combattimenti stessi.

Se l'esperimento vi incuriosisce e siete abbonati al Game Pass, il 13 dicembre date una chance ad Infinite Guitars. E non solo su Xbox e Game Pass: il gioco sarà disponibile, sempre per la stessa data, anche su PC e Nintendo Switch.