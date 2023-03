Infinitesimals, Cubit Studios scatena la potenza dell'UE5: trailer per la microavventura!

Con la Game Developers Conference 2023 in pieno svolgimento, si alternano a pieno ritmo interessanti novità videoludiche. Dopo la data di lancio del Path Tracing in Cyberpunk 2077, è tempo di scoprire il promettente Infinitesimals.

Nato da una collaborazione tra il piccolo team europeo di Cubit Studios e il publisher Epic Games, l'interessante avventura Indie si è infatti mostrata per la prima volta alla fiera di settore. Con il trailer che trovate in apertura a questa news, il Capitano Awkney Relinrake e la sua squadra di minuscoli alieni si sono presentati al grande pubblico.

Approdati su di un pianeta misterioso e sconosciuto, i piccoli esserini sono destinati a vivere una grande avventura alimentata dall'Unreal Engine 5. Alti solamente pochi millimetri, i protagonisti di Infinitesimals, nonostante la ridotta statura, sono in grado di imbracciare armi ipertecnologiche, con le quali farsi strada su pianeti ignoti. Da una prospettiva decisamente insolita, fiori e fili d'erba si trasformano in una vegetazione fitta e impenetrabile, mentre all'orizzonte non mancano nemmeno inquietanti creature meccaniche dalle intenzioni ostili.



Al momento, Cubit Studios ha annunciato soltanto una versione PC di Infinitesimals, attesa in esclusiva su Epic Games Store. In attesa di maggiori informazioni e di una data di lancio dell'avventura Indie, ricordiamo che il palco della Game Developers Conference ha ospitato anche la pubblicazione di un nuovo gameplay d Lies of P.