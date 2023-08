Ad Infinitum: il nuovo trailer mostra l'horror sulla Prima Guerra Mondiale

Di ritorno dall'universo sparatutto di Robocop Rogue City, Nacon coglie l'occasione offertagli dal Future Games Show del 23 agosto per riaprire una finestra sulla dimensione horror di Ad Infinitum, l'avventura a tinte oscure ambientata nella Grande Guerra in arrivo a breve su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il nuovo horror in soggettiva in sviluppo presso le fucine digitali di Hekate ricostruirà gli incubi che tormentano un soldato tedesco di ritorno dai campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Nel corso dell'avventura saremo così chiamati a rivivere gli orrori della Grande Guerra, tra scenari disturbanti e creature deformi che si materializzeranno per esprimere l'angoscia patita dal nostro alter-ego.

"L'incubo della guerra finirà mai? Riuscirai a trovare la pace interiore, un giorno? In Ad Infinitum vestirai i panni di un soldato tedesco perseguitato dagli orrori della Grande Guerra. Mentre la tua mente ripensa sempre alla casa di famiglia e alle trincee del fronte, cerca di spezzare il ciclo infinito della sofferenza. Ti svegli nella tua camera, dove nulla è cambiato da quando eri un adolescente, in una villa padronale fatiscente e deserta. Improvvisamente e inspiegabilmente, vieni trasportato nelle trincee dove gli orrori della guerra vengono insabbiati da creature vili e ancor più terrificanti. Incapace di distinguere tra realtà e incubo, devi lottare per riprendere il controllo della storia della tua vita."

Il lancio di Ad Infinitum è previsto per il 14 settembre, tanto su PC (Steam ed Epic Games Store) quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Date un'occhiata al nuovo trailer e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa avventura horror ambientata nella Grande Guerra.