Infinity Blade risorge su PC! Il porting fan made è disponibile gratis

Per il bene supremo della preservazione dei videogiochi che rischiano di scomparire, un gruppo di programmatori indipendenti è riuscito a 'riportare in vita' Infinity Blade: l'action per sistemi mobile di Epic approda ufficiosamente su PC in una versione gratuita.

A distanza di più di cinque anni dall'addio di Infinity Blade da App Store in funzione delle incompatibilità software e hardware con le nuove generazioni di iPhone e iPad, i cavalieri dell'apprezzato action fantasy possono quindi tornare a esplorare le ispirate ambientazioni del castello sviluppato dal team ChAIR per fronteggiare i loro mostruosi nemici in una versione PC ricostruita attingendo al codice sorgente del titolo che, oramai, è diventato di dominio pubblico da quasi un decennio.

Il porting PC di Infinity Blade vanta texture aggiornate, delle migliorie grafiche e varie ottimizzazioni per il layout dei controlli, la gestione dei file e l'impianto audio: il titolo viene eseguito in maniera nativa su computer Windows e può essere fruito anche su sitemi Linux/MacOS tramite Wine o su Steam Deck attraverso Proton.

Qualora foste interessati, potete scaricare gratuitamente la versione PC di Infinity Blade dalle pagine di Internet Archive: trovate il link in calce alla notizia. Se siete in vena di fare un ulteriore tuffo nel passato, qui potete leggere la nostra recensione di Infinity Blade.