Infinity, il gioco incompiuto per Game Boy Color arriva su Switch: successo su Kickstarter

Tra i giochi in arrivo su Nintendo Switch nei prossimi mesi, troviamo molti grandi AAA Nintendo e di Terze Parti, ma non solo: tra Indie e piccole produzioni, ora fa capolino anche un titolo decisamente peculiare.

Dalle ceneri dell'epoca Game Boy Color, torna a presentarsi al pubblico Infinity, un RPG tattico rimasto originariamente incompiuto. A distanza di qualche decennio, alcuni membri del team di sviluppo hanno accolto tra le proprie fila dei nuovi adepti, con l'obiettivo di terminare ciò che avevano cominciato negli anni Novanta.

È così che ha preso il via la campagna Kickstarter di Infinity, conclusasi di recente con uno straordinario successo. A fronte di una richiesta pari a 16.000 dollari canadesi (circa 11.000 euro), il team di Incube8 Games ha infatti raccolto la bellezza di 370.823 dollari canadesi, ovvero poco meno di 250.000 euro! Di conseguenza, l'RPG tattico è ora destinato ad approdare finalmente sul mercato, completo in ogni suo aspetto.



Nello specifico, una versione definitiva e migliorata di Infinity sarà pubblicata su cartuccia, sia in formato per Game Boy Color sia nel formato per Nintendo Switch. In aggiunta, il gioco troverà spazio anche nella libreria Steam. La finestra di lancio è per ora fissata per un generico 2022: in apertura, trovate il trailer di presentazione del progetto per la campagna di raccolta fondi su Kickstarter.