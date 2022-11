Infinity Nikki è realtà: open world e mondi fantastici nel suggestivo trailer

Mentre l'italiano debutta in Genshin Impact 3.3, gli amanti degli universi open world di stampo fantasy possono guardare con interesse all'annuncio di Infinity Nikki.

il team cinese di Papergames ha infatti pubblicato il reveal trailer dedicato alla produzione, che potete osservare direttamente in apertura a questa news. Il filmato conduce il pubblico alla scoperta di un regno magico, da esplorare in completa libertà nei panni della protagonista Nikki. La giovane sarà affiancata nella sua missione da una tenera creatura simile ad un orsacchiotto e di nome Momo. A seconda delle circostanze, il giocatore potrà assumere il controllo del simpatico compagno, che grazie alla capacità di Nikki di rimpicciolirsi potrà condurre la ragazza entro dungeon altrimenti inaccessibili.



Tra una sessione di esplorazione e l'altra la protagonista dovrà vedersela con ostacoli e nemici di ogni genere, che potrà superare ricorrendo al potere custodito dai suoi vestiti. A seconda dell'abbigliamento indossato, l'eroina potrà infatti planare tra i cieli, dedicarsi alla pesca, scatenare magie e molto altro ancora. Tra rovine abbandonate e metropoli dal sapore steampunk, Infinity Nikki porta la serie videoludica per la prima volta nel mondo degli open world.



Al momento ancora privo di una data di uscita precisa, Infinity Nikki approderà su PlayStation 5, PlayStation 4, PC e dispositivi mobile iOS e Android.