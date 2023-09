Infinity Strash Dragon Quest: benvenuti a Dermline Island, dove il viaggio ha inizio!

Un nuovo Dragon Quest si prepara ad allietare tutti gli appassionati della serie: Dragon Quest The Adventure of Dai esce il 28 settembre su PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e console PlayStation, ed in vista dell'esordio sul mercato non mancano dettagli sulla fase iniziale dell'avventura.

In Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai i giocatori muovono i loro primi passi su Dermline Island: qui il protagonista Dai fa la conoscenza di Avan, eroe che in precedenza ha salvato il mondo dal male, divenendo così suo apprendista. Sotto la guida di Avan il giovane eroe sviluppa sempre di più i propri talenti diventando un guerriero più abile. Ma un giorno, all'improvviso, il malvagio demone Hadlar fa la sua comparsa sull'isola con l'intenzione di riportare scompiglio nel mondo proprio come già aveva fatto in passato. Di fronte alla temibile minaccia, Dai sprigiona tutto il potere del Dragon Crest, preparandosi allo scontro con il nemico.

Da qui ha inizio una grande avventura che ripercorre gli eventi raccontati nell'anime omonimo, con Dai pronto a scontrarsi con nemici e creature sempre più potenti nel corso del suo viaggio, affianciato da altri discepoli di Avan pronti a dargli sostegno in battaglia. Oltre alla storia principale, inoltre, Infinity Strash prevede anche la presenza del Temple of Recollection, un dungeon speciale che cambia continuamente forma ogni volta che lo si affronta, regalando così sfide sempre inedite ad ogni visita.

Per ulteriori dettagli il nostro provato di Infinity Strash Dragon Quest è pronto a soddisfare tutte le vostre curiosità sulla produzione targata Square Enix.