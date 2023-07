Infinity Strash Dragon Quest: personaggi e 16 minuti di gameplay in video

Assieme a qualche nuova informazione sul sistema di combattimento e sui personaggi rilasciata da Square-Enix, i media giapponesi hanno pubblicato due nuovi video che ci offrono un totale di 16 minuti di gameplay dedicato a Infinity Strash: Dragon Quest The Adventures of Dai.

Come avevamo visto nel trailer di Infinity Strash Dragon Quest del TGS 2022, insieme all'eroe del gioco, Dai, il cast di personaggi giocabili comprende Popp, Maam e Hyunckel, tutti conosciuti come Discepoli di Avan, guerrieri scelti e addestrati personalmente dal leggendario guerriero Avan in persona.

Dai, nel tradizionale stile da protagonista di Dragon Quest, brandisce coltelli e spade. Può usare la sua Aura draconica per aumentare drasticamente le sue statistiche ed è un maestro della tecnica della spada in stile Avan.

Popp eccelle nell'impiego di attacchi magici a distanza e ricoprirà quindi il ruolo di mago del gruppo con i suoi potenti incantesimi ad area di effetto. Maam è la guaritrice, ma non sarà unicamente relegata a questo ruolo, grazie alla potenza d'attacco conferitale dalla sua pistola magica.

Infine, Hyunckel è stato il primo apprendista di Avan e per motivi ignoti nutre un profondo rancore nei confronti del suo ex maestro. Può infliggere ingenti danni su un singolo bersaglio singolo con terribili colpi di spada o lancia. Vi ricordiamo che Dragon Quest The Adventures of Dai ha finalmente anche una data d'uscita globale.