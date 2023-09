Infinity Strash Dragon Quest: fate largo a Vearn, sarà protagonista di una boss battle

Dopo aver infiammato il Tokyo Game Show 2023 con nuovo video gameplay di Final Fantasy 7 Rebirth, Square Enix ci prova ancora una volta con Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, un altro fiore all'occhiello della sua line-up.

Assieme agli studi di sviluppo Game Studio e Kai Graphics, il publisher giapponese ha offerto agli spettatori della fiera una lunga presentazione interamente incentrata sullo spin-off, confermando tra l'altro la presenza di un importante personaggio, ovvero Vearn, il Re Oscuro. Il villain principale del manga di Riku Sanjo e Koji Inada attenderà i videogiocatori nel punto più profondo del Temple of Recollection, sfidandoli in un'intensa boss battle. La presentazione di Square Enix ha offerto un corposo assaggio di tale combattimento, mostrando la cutscene introduttiva e gli attacchi principali di Vearn. Abbiamo allegato il video in cima a questa notizia rimandando direttamente alla boss battle, ma potete scorrere a piacimento per rivedere tutto il panel del Tokyo Game Show 2023.

Confermata anche la presenza di Frizz Cracker, un incantesimo ricorrente della serie Dragon Quest che i giocatori potranno imparare completando quella che è stata definita come una "piccola prova".

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, ricordiamo, è un gioco di ruolo d'azione caratterizzato da una grafica e illustrazioni direttamente ispirate all'anime e al manga al quale si ispira, The Adventure of Dai. La storia racconta di Dai e dei Disciples of Avan, impegnati nella loro battaglia contro la Dark Army. L'uscita del gioco è vicinissima, essendo prevista in tutto il mondo per il 28 settembre 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam ed Epic Games Store.