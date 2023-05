Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai, data d'uscita: show annunciato

Dopo la gradita conferma del futuro arrivo di Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai in Europa, è tempo di scoprire la data di uscita dell'Action RPG.

Quest'ultima sarà annunciata nel corso di un evento dedicato, che gli appassionati potranno seguire in diretta streaming. La data da appuntarsi sul calendario è quella della nottata tra venerdì 26 e sabato 27 maggio 2023, con la trasmissione che prenderà il via alle ore 3:00 in punto del fuso orario italiano. Nonostante le ambizioni internazionali del titolo, segnaliamo che è molto probabile che l'appuntamento sia trasmesso esclusivamente in lingua giapponese.

Nel corso della diretta dedicata a Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai, i giocatori potranno scoprire le ultime informazioni sul titolo e la relativa data di uscita. Salvo cambiamenti, quest'ultima dovrebbe collocarsi nel periodo autunnale di quest'anno, con l'esordio dell'Action RPG atteso su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.



Tra gli ospiti già confermati per la diretta Square Enix, troviamo alcuni dei doppiatori della serie anime di Dragon Quest: The Adventure of Dai, tra cui Atsumi Tanezaki e Toshiyuki Toyonaga, rispettivamente voci di Dai e Popp. Presente all'appello anche Takumi Kasai, producer di Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai.