Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai: nuovi screenshot

Square Enix ha concesso spazio anche a The Adventure of Dai durante lo showcase per i 35 anni di Dragon Quest, pubblicando nuovi screenshot per Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai, action RPG in arrivo su console.

Durante la trasmissione il producer del gioco Ryutaro Ichimura ha introdotto una serie di nuove immagini che potete vedere qui sotto, non sono stati svelati dettagli sul gameplay o la trama con il produttore che si è limitato a confermare come il team stia lavorando duramente per dare vita ad una esperienza di alta qualità.

Nella nostra anteprima di Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai abbiamo evidenziato le nostre aspettative su questo progetto che si presenta come un action RPG per console (le console di destinazione non sono state annunciate) tutto da scoprire. Il rilancio del franchise Dragon Quest avverrà anche con altri due giochi: Dragon Quest The Adventure of Dai Tamashii no Kizuna (Dragon Quest The Adventure of Dai Bonds of Souls in Occidente) per smartphone e Dragon Quest The Adventure of Dai Xross Blade per sale giochi.

Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai è ancora privo di una finestra di lancio, Square Enix non si è sbilanciata sul debutto del gioco che potrebbe a questo punto essere previsto per il 2022.