Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai: storia e meccaniche nel nuovo gameplay

Durante un evento calato nel contesto del Tokyo Game Show 2022, Square Enix e gli sviluppatori Game Studio e Kai Graphics hanno presentato una sessione di gameplay di Infinity Strash: Dragon Quest - The Adventure of Dai e svelato tante nuove informazioni.

Abbiamo così appreso che il titolo includerà due modalità di gioco principale: la Story Mode e Temple of Memories. La modalità Storia permetterà di rivivere gli avvenimenti dell'anime fino alla Battaglia di Sovereign Rock Castle nei panni di personaggi come Dai, Popp, Maam e Hyunckel, i discepoli di Avan, il tutto arricchito da numerosi filmati ispirati alle scene dallo show televisivo. Temple of Memories chiederà invece di affrontare una serie di dungeon strutturati su più livelli, le cui meccaniche e i cui nemici cambieranno all'avvio di ogni nuova partite.

Gli sviluppatori hanno anche descritto il sistema di crescita dei personaggi, fondato su oggetti chiamati Bond Memories. Ogni personaggio potrà portarli con sé per incrementare varie statistiche, come la potenza d'attacco o i punti salute. Il ritrovamento di una Bond Memory sarà sempre accompagnato da una scenetta ispirata all'opera originale.

Godetevi il lungo filmato di gameplay registrato al Tokyo Game Show in apertura di notizia. Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai è ancora privo di una data d'uscita, ma sappiamo che è in sviluppo per PS5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. In calce potete invece godervi una serie di nuovi screenshot tratti da questo promettente action RPG.