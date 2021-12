Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai è stato rinviato, ma c'è un nuovo video

Abbiamo una bella e una brutta notizia per tutti i giocatori in attesa di Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventure of Dai. Quella buona, è che il videogioco si è mostrato per la prima volta in un video gameplay dal maggio dello scorso anno; la cattiva, è che ha subito un rinvio.

Nel corso dell'evento "Dragon Quest: The Adventure of Dai” Game Project Winter 2021 Special" andato in onda al Jump Festa 2022, Square Enix ha mostrato ben tre minuti di gameplay di Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventure of Dai, che non si faceva vedere fin dall'annuncio avvenuto oltre un anno e mezzo fa. Il filmato, che potete godervi anche voi in apertura di notizia, fornisce un corposo assaggio del sistema di combattimento mostrando una battaglia contro un grosso boss.

Contestualmente, Square Enix ha anche rinviato il gioco a tempo indeterminato. Inizialmente previsto per il 2021, la casa giapponese ha posticipato la sua uscita senza rivelare una nuova data di lancio. Stando a quanto dichiarato dal Project General Producer Ryutaro Ichimura, il posticipo è maturato a seguito dei feedback dei giocatori, i quali avevano espresso molto dubbi in occasione della presentazione originale, specialmente nei confronti della grafica. Ichimura e il team hanno effettuato un corposo lavoro di redesign, rivolgendo gran parte dei loro sforzi verso il comparto tecnico. Nessuna novità per le piattaforme di destinazione di Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventure of Dai, che risultano essere ancora sconosciute.